Google и ARM разрабатывают новую технологию

2019-08-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Google и ARM разрабатывают новую технологию; [53]
Как технология будет реализована в коммерческих устройствах, ОС Android будет подготовлена к ее поддержке на программном уровне. Google также рассматривает возможность обязательной сертификации будущих Android-гаджетов на совместимость с MTE.Уязвимости, ранее были программными инструментами, нагружавшими железо гаджетов, теперь будут выявляться чаще и быстрее на всех этапах процесса разработки ПО ещё до релиза приложений. MTE получит два режима работы: точный для получения детальной информации о критических уязвимостях памяти и неточный для фонового мониторинга с меньшей нагрузкой на процессор устройства.Google заключила с британским чипмейкером ARM соглашение о разработке нового аппаратного инструмента под названием «расширение маркировки памяти» (MTE). Как сообщает софтверный гигант в своем блоге , проблемы с безопасностью доступа к памяти — распространённое явление в языках программирования C и C++, используемых при разработке приложений для Android.Новая технология, разрабатываемая в рамках коллаборации техно гигантов, позволит значительно повысить уровень безопасности смартфонов и других устройств под управлением новейших версий популярной мобильной ОС.


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