Google инвестирует $3 млн в исследовательский институт Mila

Компания Google объявила о вложении 3 млн долларов в монреальский исследовательский институт ИИ Mila. В 2016 году Google также начал инвестировать 4,5 миллиона долларов в Mila в течение трехлетнего периода.

Google особо похвалил Mila за ее текущие проекты, связанные с COVID-19, причем один из крупнейших, LambdaZero, фактически частично финансируется технологическим гигантом. Согласно Google, усилия AI позволяют исследователям быстро и виртуально тестировать миллионы молекул, чтобы вывести вирусы из строя. Помимо прочего, Mila применяет свой ИИ для визуализации изменения климата и создания беспилотных автомобилей, сотрудничая с другими организациями в рамках Глобального партнерства ОЭСР по ИИ.
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