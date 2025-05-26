Google крупно обновила систему Android Auto

После конференции разработчиков Google I/O стало ясно, что Android Auto получит гораздо больше, чем просто интеграцию с ИИ-помощником Gemini. Например, Google официально представила и продемонстрировала целый ряд обновлений для автомобильной операционной системы, включая обновлённое приложение Spotify, светлую тему оформления, а также поддержку веб-браузеров и видео-приложений. Главное новшество — новый интерфейс приложения Spotify, построенный на обновлённых шаблонах медиа-приложений для Android Auto. Среди новых функций — Spotify Jam, позволяющий пассажирам совместно управлять воспроизведением музыки со своих устройств. Чтобы присоединиться к Jam-сессии, достаточно нажать значок Jam на экране автомобиля и отсканировать QR-код.

Это решение более универсально, чем аналогичная утилита SharePlay от Apple, которая требует, чтобы у всех участников было устройство Apple. Также компания анонсировала поддержку технологии Passkey (ключей доступа), которая скоро станет частью Android Auto, улучшая безопасность входа в профиль пользователя. И, что немаловажно, компания Google работает над светлой темой оформления Android Auto. Хотя официального анонса не было, интерфейс уже просочился через Figma Kit для разработчиков. А ещё Google официально подтвердила, что веб-браузеры и видео-приложения появятся на Android Auto в ближайшее время. Как и ожидалось, эти функции будут доступны только в том случае, если автомобиль стоит на паркинге.
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