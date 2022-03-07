Google может использовать технологию интерфейса кожи в будущих Pixel Buds и Pixel Watch

Технология кожного интерфейса использует акселерометры, встроенные в носимое устройство, для обнаружения механических волн. Эти волны создаются трением от жеста пользователя. Жесты могут включать в себя смахивание или постукивание по коже рядом с гаджетом, например, для приостановки музыки, регулировки громкости или ответа на вызовы.
Устройство будет использовать искусственный интеллект, чтобы определить, какой жест сделал пользователь. Этот инструмент также предотвратит реакцию гаджета на движения, не связанные с жестами, такие как почесывание рядом с устройством или кивание головой.