Google может использовать технологию интерфейса кожи в будущих Pixel Buds и Pixel Watch

Новый патент поданный Google, предполагает, что он работает над технологией интерфейса кожи, которую он может использовать в будущих итерациях Pixel Buds и Pixel Watch. Заявка была одобрена 3 марта Всемирным ведомством интеллектуальной собственности (ВОИС). Google считает, что эта технология позволит избежать неприятных ощущений, вызванных физическими прикосновениями или постукиваниями по носимым устройствам. Патент предполагает, что Google может использовать эту технологию не только в наушниках и умных часах, но и в гарнитурах виртуальной реальности или умных очках.

Технология кожного интерфейса использует акселерометры, встроенные в носимое устройство, для обнаружения механических волн. Эти волны создаются трением от жеста пользователя. Жесты могут включать в себя смахивание или постукивание по коже рядом с гаджетом, например, для приостановки музыки, регулировки громкости или ответа на вызовы.

Устройство будет использовать искусственный интеллект, чтобы определить, какой жест сделал пользователь. Этот инструмент также предотвратит реакцию гаджета на движения, не связанные с жестами, такие как почесывание рядом с устройством или кивание головой.