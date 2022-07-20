Google начнет тестирование AR-очков в августе

Тестирование будет ограничено несколькими десятками человек (сотрудниками Google и доверенными тестировщиками). Прототипы будут оснащены камерами, микрофонами и встроенными в объектив дисплеями. Google оценивает звуковое и визуальное восприятие для таких функций, как перевод, транскрипция и навигация. Однако возможности будут ограничены. Очки не будут снимать фотографии или видео, хотя Google будет использовать данные изображений для перевода текста и отображения направлений. Данные будут удалены «после завершения опыта», если они не будут использоваться для отладки и анализа. В этом случае Google удалит конфиденциальную информацию, такую как лица и номерные знаки. Компания удалит данные изображения, используемые в исследовательских целях, через 30 дней.