Google начнет тестирование AR-очков в августе

Еще на I/O 2022 в мае Google тизерила возвращение своих очков дополненной реальности, показывая ранний прототип своих очков следующего поколения. Теперь компания почти готова начать испытания в реальных условиях. «Испытания в реальных условиях позволят нам лучше понять, как эти устройства могут помочь людям в их повседневной жизни», — написал в своем блоге Джастон Пейн, менеджер по продуктам подразделения дополненной и виртуальной реальности Google. «И по мере того, как мы разрабатываем такие возможности, как навигация с дополненной реальностью, это поможет нам учитывать такие факторы, как погода и оживленные перекрестки, которые может быть сложно, а иногда и невозможно полностью воссоздать в помещении».

Тестирование будет ограничено несколькими десятками человек (сотрудниками Google и доверенными тестировщиками). Прототипы будут оснащены камерами, микрофонами и встроенными в объектив дисплеями. Google оценивает звуковое и визуальное восприятие для таких функций, как перевод, транскрипция и навигация. Однако возможности будут ограничены. Очки не будут снимать фотографии или видео, хотя Google будет использовать данные изображений для перевода текста и отображения направлений. Данные будут удалены «после завершения опыта», если они не будут использоваться для отладки и анализа. В этом случае Google удалит конфиденциальную информацию, такую ​​как лица и номерные знаки. Компания удалит данные изображения, используемые в исследовательских целях, через 30 дней.
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