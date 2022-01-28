Google нанимает экспертов по созданию новых камер для чипов Tensor 2-го поколения

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеют одну из лучших камер среди современных устройств Android, что является результатом тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения. И теперь Google нанимает новую команду из Сан-Диего для разработки процессора сигналов изображения камеры.

Согласно отчету, новые работники могут быть связаны с проектированием и разработкой следующего поколения Google Tensor SoC, которое по слухам, носит кодовое название Cloudripper. Старший директор Google Майк Коултер опубликовал объявление о приеме на работу на LinkedIn, заявив, что компания ищет команду по проектированию и созданию камер в Сан-Диего, которая имеет вакансии на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что Google работает над чипом Tensor 2-го поколения, который как ожидается, будет анонсирован во второй половине 2022 года и вероятно будет представлен в будущих устройствах серии Pixel 7.
Комментарии и отзывы Google
Процессор Intel Core i3-12100 "Alder Lake" начального уровня…
Процессор Intel Core i3-12100 Следующим процессором Intel начального уровня для платформы Socket LGA1700 является Core i3-12100. Этот п…
Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области про…
Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области проСегодня AMD объявила о своем постоянном развитии и сотрудничестве с Microsoft Azure, которая предлагает п…
Официально представлен Snapdragon 8 Gen 1…
Официально представлен Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm официально представила процессор нового поколения для флагманских устройств Android, который вно…
Процессоры Intel Meteor Lake уже почти готовы…
Процессоры Intel Meteor Lake уже почти готовыИнформационные издания и пользователи только справились с запуском процессоров Alder Lake 12-го поколения…
TSMC планирует рекордные инвестиции в расширение производств…
TSMC планирует рекордные инвестиции в расширение производствКомпания-производитель чипов TSMC сообщила о рекордном четвертом квартале с ростом прибыли на 16,4%. Комп…
Чип AMD Ryzen 9 6900HX засветился в сети…
Чип AMD Ryzen 9 6900HX засветился в сетиСетевые источники поделились подробностями о процессоре AMD Ryzen 9 6900HX, предназначенном для ноутбуков…
Мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 оснащены графикой RDNA 2…
Мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 оснащены графикой RDNA 2Мобильные процессоры Ryzen 6000 полностью раскрыты за несколько часов до анонса. …
Глава Arm: дефицит полупроводников продолжится и в 2022…
Глава Arm: дефицит полупроводников продолжится и в 2022Глобальная нехватка важных компонентов для широкого спектра технологических продуктов, похоже, совершенно…
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor