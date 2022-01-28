Google нанимает экспертов по созданию новых камер для чипов Tensor 2-го поколения

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro имеют одну из лучших камер среди современных устройств Android, что является результатом тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения. И теперь Google нанимает новую команду из Сан-Диего для разработки процессора сигналов изображения камеры.

Согласно отчету, новые работники могут быть связаны с проектированием и разработкой следующего поколения Google Tensor SoC, которое по слухам, носит кодовое название Cloudripper. Старший директор Google Майк Коултер опубликовал объявление о приеме на работу на LinkedIn, заявив, что компания ищет команду по проектированию и созданию камер в Сан-Диего, которая имеет вакансии на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что Google работает над чипом Tensor 2-го поколения, который как ожидается, будет анонсирован во второй половине 2022 года и вероятно будет представлен в будущих устройствах серии Pixel 7.