Google нанимает экспертов по созданию новых камер для чипов Tensor 2-го поколения

Согласно отчету, новые работники могут быть связаны с проектированием и разработкой следующего поколения Google Tensor SoC, которое по слухам, носит кодовое название Cloudripper. Старший директор Google Майк Коултер опубликовал объявление о приеме на работу на LinkedIn, заявив, что компания ищет команду по проектированию и созданию камер в Сан-Диего, которая имеет вакансии на всех уровнях.
Ранее сообщалось, что Google работает над чипом Tensor 2-го поколения, который как ожидается, будет анонсирован во второй половине 2022 года и вероятно будет представлен в будущих устройствах серии Pixel 7.