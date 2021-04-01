Google пропустит выставку MWC 2021 Barcelona из-за COVID-19

GSMA, организаторы крупнейшей в мире выставки мобильных технологий Mobile World Congress ( MWC ), объявили ранее, что они планируют сделать MWC Barcelona в этом году личным мероприятием. После этого объявления некоторые экспоненты и партнеры заявили, что не будут присутствовать на мероприятии, которое пройдет 28 июня. Теперь этот список расширился включая компанию Google.

Компания Google выступила с заявлением, что не будет присутствовать на MWC в этом году из-за действующих ограничений на поездки и протоколов COVID-19. В официальном заявлении говорится, что компания Google продолжит сотрудничество вместе с GSMA и поддерживать своих партнеров с помощью виртуальных возможностей. Google добавил, что примет участие в мероприятии 2022 года.

Меры организаторов мероприятия не удовлетворяют участников выставки, поэтому они предпочли бы не рисковать. Теперь меры GSMA включают сокращение количества посетителей со 100000 до 50000, требование отрицательного результата теста на COVID-19 от участников, который был проведен за 72 часа до их прибытия, процесс бесконтактной регистрации, обязательные маски и регулярную дезинфекцию стендов.

MWC Barcelona 2021 пройдет с 28 июня по 1 июля.