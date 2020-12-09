Google не готова запускать свою ОС для ПК

У Google есть довольно много операционных систем, таких как Android, Chrome OS и их индивидуальные варианты. Долгое время эксперты ждали, когда Google наконец-то представит свою собственную операционную систему для ПК, будь то просто Android или, что более вероятно, просто Chrome OS с доработкой для работы в оффлайне. Некоторое время казалось, что Fuchsia будет той долгожданной ОС от компании Google, по крайней мере, до тех пор, пока поисковой гигант вообще этим занимается. Дело в том, что данная система построена на новом ядре, а не на уже существующем, что очень усложняет процесс написания приложений под платформу. Из-за этого реализовать свою ОС на компьютерах компании будет крайне тяжело и дорого, так что это на текущий момент просто эксперимент.

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Google не готова запускать свою ОС для ПК

У Google есть довольно много операционных систем, таких как Android, Chrome OS и их индивидуальные вариан...
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