Google не собирается отменять конференцию из-за коронавируса

Из-за коронавируса многие компании отменяют презентации и крупные мероприятия. А вот компания Google не планирует ничего отменять и не собирается.

С 12 по 14 мая 2020 года в Маунтин-Вью, Калифорния компания Google проведет ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O. Компания Google уже связывается с людьми, которые выиграли входные билеты, а также отправляет участникам уведомление об оплате вступительных взносов.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, компания Google позволяет отменить регистрацию на конференцию до 15 апреля без каких-либо денежных потерь.

Главной премьерой Google I/O 2020 станет презентация новой версий операционной системы Android 11.