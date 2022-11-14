Google обновила Android Auto

Примерно в начале года сотрудники компании Google официально заявили о том, что планируют полностью переработать Android Auto и сделать интерфейс системы более удобным для повседневного использования. Конечно, ситуация интересная, так как за несколько недель до этого анонса компания Apple сделала такое же заявление, объявив о том, что планирует сделать Apple CarPlay более продвинутым по многим направлениям. И сегодня компания Google официально заявила о том, что новая версия интерфейса Android Auto готова к запуску в бета-тестирование. Стоит сразу отметить, что никаких кардинально новых функций данная система не получит — вместо этого производитель просто сделает новый интерфейс, чтобы вам было проще взаимодействовать с Android Auto на больших экранах.

Безусловно, стоит сказать, что теперь Android Auto выглядит более приятно — пользователь может без проблем разместить на одном экране навигацию в картах и музыкальное приложение, например, что крайне приятно — можно спокойно вести машину и переключать треки, например. Также можно будет запускать вспомогательные сервисы, которые будут работать на одном экране и при этом не закрывать навигацию. Всё это в теории должно упростить жизнь владельцам современных авто, но на самом деле наличие плеера музыки на экране не делает жизнь проще — вы и раньше могли с руля прокрутить трек или переключить его, повысить громкость или понизить её. Это просто декоративное улучшение, чтобы конкурировать с Apple.