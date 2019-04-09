Google обновила своего голосового помощника

Многие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, конечно, Google со своим Ассистентом, который сейчас установлен более чем на миллиард устройств. 8 месяцев назад программа получила поддержку русского языка, а на данный момент, Россия входит в топ-5 стран, где Ассистентом пользуются чаще всего. Всё это время специалисты компании собирали и анализировали отзывы пользователей, и на днях, наконец, представили первое большое обновление, включающее следующие изменения:

- Новый голос. Теперь помощник звучит более реалистично: Ассистент научился распознавать омографы (слова, совпадающие по написанию, но различающиеся в произношении), а тембр голоса стал более «человечным». Кроме того, теперь можно выбрать один из 4-х вариантов озвучки: доступно два мужских и два женских голоса.

- Значительно увеличилось количество приложений, интегрированных с Ассистентом: теперь с помощью диалога можно узнавать о сервисах и продуктах Сбербанка, рассчитать стоимость туристической страховки компании «Согласие», включать детям аудиосказки в приложениях «Агуша» и PepsiCo, изучать английский язык вместе с Skyeng, играть в викторину от «Ми-ми-мишек» и отправлять голосовые сообщения через WhatsApp, Viber и «ВКонтакте».

- Ассистент научился делать онлайн-покупки и подписываться на различные сервисы, которые с ним интегрированы. Теперь, чтобы оплатить подписку на игру, достаточно будет двух-трех голосовых команд. - Результаты поиска стали более информативными, а карточки в поисковой выдаче укрупнились, и воспринимать их стало удобнее и проще.- Ассистент стал более общительным: теперь он сообщает интересные факты о конкретном дне в истории, читает хокку, делает комплименты. Помощник готов играть с пользователем в различные игры или делать селфи.

- Расширился функционал: теперь можно попросить Ассистента показать фото своего домашнего любимца, вывести рецепт блюда, проверить билеты на самолет, позвонить в кафе, зачитать список дел и много других приятных мелочей.- Сильно упростилась жизнь разработчикам: теперь они смогут обучить Ассистента новым фокусам, благодаря системе шаблонов, с которыми создание новых карточек и викторин не займет много времени.Обновление уже доступно на устройствах Android и iOS.Автор: Артем Костенко