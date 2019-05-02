Google открыла информационно-развлекательную систему Android Automotive

Теперь, когда Google имеет полноценную автомобильную информационно-развлекательную платформу в Android Automotive, она открывает двери для приложений, созданных для этой платформы. По состоянию на Google I/O , разработчики будут иметь возможность создавать медиа-приложения для Android автомобилей, таких как предстоящий Polestar 2. Он использует ту же базовую платформу, что и Android Auto.

Google намерен открыть Android Automotive не только для медиа-приложений. У компании также есть планы по внедрению приложений для навигации и связи, поэтому в будущем вы сможете позабыть об альтернативных приложениях. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге создать целую экосистему приложений для автомобилей, которая больше похожа на то, что вы видите на телефонах.