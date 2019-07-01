Google патентует дизайн устройства с несколькими дисплеями

Недавно обнаруженный патент показывает, что технологический гигант Google возится с идеей смартфона, который, возможно, будет иметь отдельные страницы для разных приложений. Гаджет выглядит как обычная книга и имеет откидную спинку, к которой можно прикрепить каждый экран. Этого можно достичь только с помощью гибких дисплеев, за исключением внешней крышки, которая может иметь негибкий дисплей для защиты.

Никаких подробностей о местонахождении батареи, процессора и других важных компонентов пока нет, но мы предполагаем, что он может быть расположен в шарнирном отделе позвоночника. Мы не можем с уверенностью сказать, будет ли это применяться к смартфонам, или Google думает о чем-то вроде цифровой фотокниги при создании эскиза этого дизайна.