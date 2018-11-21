Google патентует обувь для виртуальной реальности

Google подала заявку на патент на «Обувь, дополненную и /или виртуальную реальность», которая недавно была опубликована в патентном и товарном ведомстве.

Обувь выглядит как пара роликовых коньков с беговыми дорожками вместо колес. Это позволяет вам перемещаться в виртуальной реальности, оставаясь на месте. Идея такой VR-обуви заключается в том, что благодаря гибкой конструкции человек может свободно ходить, но встроенные в моторизированные ботинки дорожки возвращают его в исходное положение.

Теоретически вы сможете проходить бесконечное расстояние в виртуальной реальности, находясь в крошечном помещении. Концепция VR-обуви кажется интересной, но здесь есть несколько недоработок. Дорожки могут не совпадать с походкой пользователя, а сами ботинки могут потерять синхронизацию друг с другом. В конце концов, очень сложно удержать равновесие и не упасть, балансируя на роликах с VR-гарнитурой на голове. А ещё практически невозможно бегать в огромном открытом игровом мире, поскольку ваши ноги устанут намного быстрее, чем пальцы у геймеров.