Google планирует закрыть Hangouts

2018-12-01, Автор - Anna; Продукт - Hangouts; [96]
Google планирует закрыть Hangouts примерно в 2020 году. Это не удивительно, поскольку Google прекратил любую дальнейшую разработку приложения более года назад. Хотя потребителям будут доступны другие варианты обмена сообщениями для замены Hangouts, служба останется доступной для бизнес-клиентов как часть пакета G Suite.

Hangouts по-прежнему остается популярным вариантом чата в Gmail и приложение по-прежнему живет в Play Store, но многие пользователи отмечают, что приложение стареет, замечая ошибки и проблемы с производительностью. Несмотря на недостатки, Hangouts был одним из немногих приложений для поддержки новых функций MMS и RCS для Android Auto.

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