Google подает заявление о банкротстве в России

Похоже, дела у Google в России идут неважно, поскольку гигант поисковых систем собирается объявить себя банкротом из-за конфискации его активов. После конфискации компания заявила, что не может платить своим сотрудникам, поставщикам, а также продавцам. Сообщается, что арестовано около 1 миллиарда рублей или около 15 миллионов долларов.

Согласно сообщению, у материнской компании Google Alphabet Inc. в течение нескольких месяцев были проблемы, и это привело к аресту ее активов. Российские власти ранее запрашивали удаление с YouTube контента, который они считали незаконным. Это произошло где-то в декабре, когда Россия оштрафовала Google на 7,2 миллиарда рублей. Позже штраф был увеличен на 506 миллионов рублей. Штраф считался огромным, учитывая, что он был первым в своем роде. Поскольку Google отказался платить, Россия арестовала его банковские счета, что привело к планам объявить себя банкротом. Несмотря на то, что Google заявляет о банкротстве в России, бесплатные сервисы компании будут продолжать работать в прежнем режиме. Пользователи в России по-прежнему смогут получить доступ к Gmail, Google Maps, Android и Google Play Store.
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