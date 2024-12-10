Google представила новый квантовый процессор

Помимо повышения производительности, исследователи нашли способ сократить количество ошибок, что Google называет одной из величайших проблем квантовых вычислений. В отличие от традиционных битов, которые могут принимать значения 1 или 0, квантовые вычисления используют кубиты — единицы информации, способные находиться в нескольких состояниях одновременно, включая 1, 0 и промежуточные значения. Как отмечает Google, кубиты подвержены ошибкам, так как они имеют склонность быстро обмениваться информацией с окружающей средой. Однако исследователи компании нашли способ снизить количество ошибок, добавив в систему больше кубитов и корректируя их в реальном времени. Специалисты уже заявили, что это историческое событие, которое во многом изменит положение дел на рынке вычислительных компьютеров, а также позволит заметно быстрее развиваться в направлении науки, техники и медицины.