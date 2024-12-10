Google представила новый квантовый процессор

В понедельник компания Google официально объявила, что её новый чип для квантовых вычислений под названием Willow способен решить сложнейшую вычислительную задачу менее чем за пять минут. По словам Google, выполнение этой же задачи одним из самых мощных суперкомпьютеров мира заняло бы 10 септиллионов лет — это больше возраста Вселенной. Этот успех значительно превосходит достижение 2019 года, когда Google заявила, что ее квантовый процессор справился с математическим уравнением за три минуты, тогда как суперкомпьютеру потребовалось бы 10000 лет.

Помимо повышения производительности, исследователи нашли способ сократить количество ошибок, что Google называет одной из величайших проблем квантовых вычислений. В отличие от традиционных битов, которые могут принимать значения 1 или 0, квантовые вычисления используют кубиты — единицы информации, способные находиться в нескольких состояниях одновременно, включая 1, 0 и промежуточные значения. Как отмечает Google, кубиты подвержены ошибкам, так как они имеют склонность быстро обмениваться информацией с окружающей средой. Однако исследователи компании нашли способ снизить количество ошибок, добавив в систему больше кубитов и корректируя их в реальном времени. Специалисты уже заявили, что это историческое событие, которое во многом изменит положение дел на рынке вычислительных компьютеров, а также позволит заметно быстрее развиваться в направлении науки, техники и медицины.
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