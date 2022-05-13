Google представила ​​новую версию Android Auto

Компания Google подробно рассказала о новой версии Android Auto, которая будет доступна для всех пользователей этим летом.

Пользовательский интерфейс теперь будет адаптироваться к разным размерам и ориентациям экрана, которые по умолчанию будут разделены. Цель состоит в том, чтобы дать водителям быстрый и легкий контроль над тремя наиболее часто используемыми аспектами Android Auto — картами, элементами управления мультимедиа и обменом сообщениями.

Google Ассистент, уведомления, карты, музыкальный плеер и другие приложения будут легко доступны на экране независимо от того, в портретной или альбомной ориентации он находится. Автомобили со встроенным Android Auto, в том числе новые модели Volvo, Ford и GMC, получат дополнительные преимущества. К ним относятся веб-браузер и возможность просмотра видео YouTube, Tubi и Epix Now на экране автомобиля.