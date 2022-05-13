Google представила ​​новую версию Android Auto

Компания Google подробно рассказала о новой версии Android Auto, которая будет доступна для всех пользователей этим летом.

Пользовательский интерфейс теперь будет адаптироваться к разным размерам и ориентациям экрана, которые по умолчанию будут разделены. Цель состоит в том, чтобы дать водителям быстрый и легкий контроль над тремя наиболее часто используемыми аспектами Android Auto — картами, элементами управления мультимедиа и обменом сообщениями.

Google Ассистент, уведомления, карты, музыкальный плеер и другие приложения будут легко доступны на экране независимо от того, в портретной или альбомной ориентации он находится. Автомобили со встроенным Android Auto, в том числе новые модели Volvo, Ford и GMC, получат дополнительные преимущества. К ним относятся веб-браузер и возможность просмотра видео YouTube, Tubi и Epix Now на экране автомобиля.

Android 14 выйдет не раньше следующего года…
Android 14 выйдет не раньше следующего годаМожно с уверенностью сказать, что Google усердно работает над Android 13, и она должна выпустить новую ОС…
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows …
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Речь идет о Windows 10 версии 20H2 (больш…
Анонсирована операционная система Android 13 Beta 2…
Анонсирована операционная система Android 13 Beta 2Google объявила о выпуске второй бета-версии Android 13 Beta. В новой версии Google стремится улучшить об…
HarmonyOS 3.0 выйдет в сентябре…
HarmonyOS 3.0 выйдет в сентябреТретья основная версия Harmony OS от Huawei была анонсирована в октябре прошлого года, а первая предварит…
Samsung раскрывает идею дизайна One UI 4…
Samsung раскрывает идею дизайна One UI 4Samsung предлагает заглянуть за кулисы того, как был разработан One UI 4.0. Основные цели заключались в т…
Раскрыты первые подробности операционной системе Android 14…
Раскрыты первые подробности операционной системе Android 14Пока Google только тестирует Android 13, в сети появилась информация о подготовке большого релиза в 2023 …
Apple выпустит общедоступное обновление iOS 15.4 на следующе…
Apple выпустит общедоступное обновление iOS 15.4 на следующеApple выпустила бета-версию iOS 15.4 в январе, а после вчерашнего мероприятия «Peek Performance» компания…
Microsoft анонсировала системные требования для запуска прил…
Microsoft анонсировала системные требования для запуска прилMicrosoft наконец-то сделала возможным запуск приложений Android в Windows 11. Если вы используете Window…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor