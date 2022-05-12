Google представила очки дополненной реальности на презентации I/O 2022

Google пытается выйти на рынок метавселенной так же, как Apple, со своей парой очков AR, разработанных для этой конкретной среды. Компания представила прототип во время I/O 2022, но до функционального продукта может пройти еще несколько лет.

Ранее Google не удалось найти потребительскую аудиторию для своих очков, подключенных к Интернету, около десяти лет назад, когда компания выпустила Google Glass. Во время конференции разработчиков компания продемонстрировала очки дополненной реальности, использующих AR-версию Google Translate. По слухам, Google запустит их к 2024 году, и эти очки дополненной реальности будут работать на собственном процессоре компании, как и серия Pixel. Прототип не требует внешнего питания, но работает под управлением Android, скорее всего, в целях тестирования, поскольку в предыдущем отчете также упоминалось, что в настоящее время разрабатывается новая операционная система. Ходят слухи, что Apple также создает новую ОС специально для своей будущей гарнитуры дополненной реальности, поэтому на данный момент кажется, что у обоих технологических гигантов схожие цели.