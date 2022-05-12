Google представила очки дополненной реальности на презентации I/O 2022

Google пытается выйти на рынок метавселенной так же, как Apple, со своей парой очков AR, разработанных для этой конкретной среды. Компания представила прототип во время I/O 2022, но до функционального продукта может пройти еще несколько лет.

Ранее Google не удалось найти потребительскую аудиторию для своих очков, подключенных к Интернету, около десяти лет назад, когда компания выпустила Google Glass. Во время конференции разработчиков компания продемонстрировала очки дополненной реальности, использующих AR-версию Google Translate. По слухам, Google запустит их к 2024 году, и эти очки дополненной реальности будут работать на собственном процессоре компании, как и серия Pixel. Прототип не требует внешнего питания, но работает под управлением Android, скорее всего, в целях тестирования, поскольку в предыдущем отчете также упоминалось, что в настоящее время разрабатывается новая операционная система. Ходят слухи, что Apple также создает новую ОС специально для своей будущей гарнитуры дополненной реальности, поэтому на данный момент кажется, что у обоих технологических гигантов схожие цели.
Japan Display представила технологию, которая продлевает сро…
Japan Display представила технологию, которая продлевает сроJapan Display заявила, что планирует начать производство новых компонентов для дисплеев, которые, по ее с…
SK hynix объявила о разработке своего первого ускорителя иск…
SK hynix объявила о разработке своего первого ускорителя искSK hynix объявила о разработке PIM чипа, памяти следующего поколения с вычислительными возможностями. При…
Google создала умную лампу dLight для своих сотрудников…
Google создала умную лампу dLight для своих сотрудниковЕсли вы ищете умную лампу с поддержкой Google Assistant, вы будете разочарованы, узнав что Google создал …
AAEON сотрудничает с производителем ИИ-чипов Hailo для обесп…
AAEON сотрудничает с производителем ИИ-чипов Hailo для обеспUP Bridge the Gap, торговая марка AAEON, объявила о партнерстве с Hailo, ведущим производителем микросхем…
Новая батарея CATL удерживает на 13% больше энергии…
Новая батарея CATL удерживает на 13% больше энергииЕще в 2020 году Tesla представила новую ячейку Panasonic 4680 во время своей основной презентации Battery…
Xiaomi представила умную входную дверь Xiaobai Blade Star с …
Xiaomi представила умную входную дверь Xiaobai Blade Star с Xiaomi представила умную входную дверь Xiaobai Blade Star с 3D-распознаванием лица. Вы можете открыть две…
Google представила очки дополненной реальности на презентаци…
Google представила очки дополненной реальности на презентациGoogle пытается выйти на рынок метавселенной так же, как Apple, со своей парой очков AR, разработанных дл…
Биохакер внедрил чип для бесконтактных платежей под кожу…
Биохакер внедрил чип для бесконтактных платежей под кожуБиохакер Патрик Паумен недавно внедрил новый микрочиповый имплантат под кожу, позволяющий ему оплачивать …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor