Google представила прототип очков дополненной реальности

Google пытается выйти на рынок метавселенной так же, как Apple, со своей парой очков AR, разработанных для этой конкретной среды. Компания представила прототип очков дополненной реальности во время I/O 2022, но до функционального продукта может пройти еще несколько лет. Прототип использует AR-версию Google Translate.

По слухам, Google запустит их к 2024 году, и эти неназванные очки дополненной реальности будут работать на собственной SoC компании, как и серия смартфонов Pixel. Пока прототип не требует внешнего питания, но работает под управлением Android, скорее всего, в целях тестирования.
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