Google представит новые функции на Android TV

Android TV сейчас насчитывает более 110 миллионов активных пользователей в месяц, сообщил Google на своей ежегодной конференции разработчиков в четверг. Компания объявила о нескольких новых функциях и инструментах, которые появятся в следующих версиях Google TV и Android TV, которые направлены на повышение производительности и качества, а также на улучшение доступности и обеспечение многозадачности. Хотя Google еще не объявила дату выпуска Android TV 13, компания недавно предоставила доступ ко второй бета-версии Android 13 для Android TV в преддверии Google I/O 2022.

Согласно отчету, Android TV и Google TV в настоящее время доступны на устройствах более чем 300 партнеров по всему миру, что составляет 7 из 10 OEM-производителей Smart TV и более 170 операторов платного телевидения. По данным компании, ОС Android TV теперь имеет более 110 миллионов активных пользователей и предлагает более 10 000 приложений. Google также поощряет разработчиков интегрировать функции платформы, такие как WatchNext API в свои приложения.