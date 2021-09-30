Google прекращает использование службы Fiber TV

Google объявила, что прекращает использование своей службы Fiber TV и вместо этого пользователям «модернизируют» возможности потоковой передачи. Компания заявляет, что традиционное телевидение «дорогое и устаревшее», поэтому вместо этого она переходит на потоковую передачу. В рамках перехода клиенты Fiber TV получат Chromecast с ключом Google TV и бесплатный Google Wi-Fi для замены своего старого маршрутизатора и приставки Fiber TV.

При обновлении пользователи смогут выбирать между рядом потоковых сервисов с опциями прямого эфира, такими как YouTube TV , Fubo и другие. Биллинг будет производиться напрямую через потоковую службу. На веб-сайте Google Fiber компания перечисляет несколько преимуществ перехода на эту модель, одно из которых - стоимость. Поскольку клиенты получат в свои руки одно из лучших потоковых устройств на рынке, они также получат выгоду от телевизора с более высокой четкостью с поддержкой 4K, множества приложений на выбор и голосового управления с помощью Google Assistant.