Google прекращает использование службы Fiber TV...

При обновлении пользователи смогут выбирать между рядом потоковых сервисов с опциями прямого эфира, такими как YouTube TV , Fubo и другие. Биллинг будет производиться напрямую через потоковую службу. На веб-сайте Google Fiber компания перечисляет несколько преимуществ перехода на эту модель, одно из которых - стоимость. Поскольку клиенты получат в свои руки одно из лучших потоковых устройств на рынке, они также получат выгоду от телевизора с более высокой четкостью с поддержкой 4K, множества приложений на выбор и голосового управления с помощью Google Assistant.