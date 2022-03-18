Google приобрел стартап microLED, который работает над дисплеями для очков дополненной реальности

microLED похож на OLED тем, что не использует подсветку, вместо этого каждый пиксель излучает свой собственный свет. Разница с OLED заключается в используемых материалах — microLED обещает быть ярче, энергоэффективнее и устранять проблемы с долговечностью. Однако сделать микросветодиоды достаточно маленькими для устройств, которые можно носить на голове, было непросто. Они должны быть небольшими, так как небольшой светлый дисплей должен заполнять значительную часть вашего поля зрения. Raxium утверждает, что ей удалось получить пиксели размером всего 3,5 мкм, что намного меньше, чем у типичного OLED-пикселя. Raxium еще не выпустил устройство для массового рынка.