Google приобрел стартап microLED, который работает над дисплеями для очков дополненной реальности

Google Glass потерпела неудачу, но компания не отказалась от этой концепции. Похоже она не добилась больших успехов в разработке нового дизайна самостоятельно, поэтому она обратилась к приобретению стартапов, чтобы привлечь новые таланты и технологии. Два года назад Google приобрела North, производителя очков дополненной реальности, а теперь приобрела компанию Raxium, разрабатывающую дисплеи microLED для приложений дополненной и виртуальной реальности. Стоимость приобретения не была объявлена.

microLED похож на OLED тем, что не использует подсветку, вместо этого каждый пиксель излучает свой собственный свет. Разница с OLED заключается в используемых материалах — microLED обещает быть ярче, энергоэффективнее и устранять проблемы с долговечностью. Однако сделать микросветодиоды достаточно маленькими для устройств, которые можно носить на голове, было непросто. Они должны быть небольшими, так как небольшой светлый дисплей должен заполнять значительную часть вашего поля зрения. Raxium утверждает, что ей удалось получить пиксели размером всего 3,5 мкм, что намного меньше, чем у типичного OLED-пикселя. Raxium еще не выпустил устройство для массового рынка.
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