Google против криптовалюты

Компания Google планирует полностью запретить рекламу криптовалюты в своих сервисах. В компании называют данную валюту нерегулируемой и спекулятивной, так что рекламировать ее на страницах своих сервисов компания не планирует и в ближайшее время изменения вступят в силу. Конечно, отказаться от всех рекламных вставок так быстро не получится, да и рекламодатели вполне могут обхитрить сервис разными путями, но в целом Google решила от криптовалюты отказаться. Ранее была новость, что масса пользователей жалуется на рекламу разного рода аппаратуры для добычи валюты, плюс некоторые страны выступили против крипты, что тоже повлияло на решение компании. Думаю, в ближайшее время другие сервисы тоже будут против того, чтобы рекламировать на своих площадках такого рода продукты. Вот и начался небольшой бум.