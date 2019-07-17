Google работает над «Fast Share», заменой Android Beam

Google работает над новым и простым способом обмена файлами между различными устройствами, включая Android и Chromebook. Google сейчас работает над альтернативой, названной «Fast Share», которая похожа на Apple AirDrop на iOS и Mac. Однако более непосредственное сравнение с точки зрения функциональности и даже интерфейса - это отдельное приложение Files by Google - ранее Files Go. Fast Share на Android можно использовать для обмена изображениями и другими файлами, а также с URL-адресами и фрагментами текста «для соседних устройств без интернета»