Google работает над новым сервисом на базе ИИ

Компания Google прямо сейчас работает над новым проектом на базе искусственного интеллекта, который способен просматривать ваши фотографии и рассказывать о вашей жизни в целом. Да, это звучит достаточно интригующе, но, вероятно, это многих напугает, потому что дать искусственному интеллекту можно и не свою фотографию, узнав о человеке буквально всё. Данный искусственный интеллект получил название «Проект Эллманн» — это очевидное подражание биографу Ричарду Дэвиду Эллманну. При этом специалисты отмечают, что данный проект будет использовать LLM (большая языковая модель) для понимания содержимого фотографии, что в будущем выльется в совершенно новый сервис, который будет продавать свои услуги или просто продвигать решения Google в массы

Кроме того, инсайдеры заявили, что сервис Google Фото будет помогать этому процессу, поскольку новая функция будет собирать данные по результатам поиска и выявлять шаблоны поведения, присутствующие на вашей фотографии. Доступная информация на ваших фотографиях позволит «Проекту Эллманн» описывать их с использованием различных параметров, формируя полноценный рассказ о происходящем на изображении. Кроме того, Google также работает над чем-то под названием «Эллманн Чат», что по сути является более персонализированной версией ChatGPT. Правда, об этом проекте сейчас не так много информации и придётся подождать, пока компания расскажет больше деталей. Но мы явно вошли в эру искусственного интеллекта.
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