ОС Android работает 3/4 от всех продаваемых в мире смартфонов. За этого «зеленого робота» и отвечает компания Google, все-таки использовать ее могут все производители телефонов, причем бесплатно. Но этому ПО жить осталось не долго.

По данным источника недавно Google провела совещание, на котором присутствовало все руководство компании. Решить хотели судьбу их ОС. Удалось выяснить, что разработка Fuchsia OS ведется уже более двух лет не просто так, а ради того, чтобы эта ОС в скором будущем заменила Android на всех гаджетах на старой операционной системе.

Google посвятило коллег в планы компании, согласно которым Fuchsia OS – это перспективный проект. Как раз эта операционная система в скором будущем станет заменой Android, устаревшему во многих отношениях. В ближайшие три года «поисковой гигант начнет» выпускать на базе новой ОС «умные» колонки и ноутбуки, тогда как в 2023 году, будет принят отказ от дальнейшего улучшения Android.