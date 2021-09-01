Google создаёт свой собственный ARM-процессор

В будущем Chromebook может работать на собственных процессорах Google: по данным Nikkei Asia, компания самостоятельно разрабатывает процессоры для ноутбуков и планшетов на базе Chrome OS. Это не такая уж надуманная история, учитывая, что технический гигант недавно анонсировал собственный мобильный чип под названием Tensor, который должен дебютировать на Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Для этого Google наняла инженеров по микросхемам со всего мира, в том числе талантливых специалистов от своих поставщиков, таких как Intel и Qualcomm. Возможно, компания решила использовать свой опыт и для работы над процессором для Chromebook. Nikkei сообщает, что технологический гигант был вдохновлен успехом своего конкурента, когда дело дошло до разработки собственных чипов для iPhone, iPad и, немного позже, компьютеров Mac.

Первые Mac и iPad Pro на базе процессора Apple M1 были выпущены в 2020 году, а первые iMac с этим чипом стали доступны в начале этого года. Соответственно, создав свой собственный процессор, компания сможет настроить его в соответствии со своими потребностями и добавить свои собственные функции. Другими словами, это уменьшит зависимость Google от сторонних поставщиков и позволит ему контролировать производство по своему усмотрению. Судя по информации издания Nikkei, Google планирует выпустить процессоры для Chromebook в 2023 году. То есть, компания еще занята тестированием, но в самое ближайшее время компьютеры на ARM всё же захватят рынок.
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