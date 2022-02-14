Google создала умную лампу dLight для своих сотрудников

Если вы ищете умную лампу с поддержкой Google Assistant, вы будете разочарованы, узнав что Google создал ее, но только для сотрудников. Дизайнер Google Бен Голд опубликовал в Твиттере изображение лампы, получившей умное название dLight, отметив, что «скорее всего, она никогда не будет продаваться за пределами компании».

Ультрасовременная лампа имеет круглое основание и тонкую стойку, в которой находится цилиндрический источник света, и по общему признанию, ее ярко-белый цвет почти делает ее похожей на то, что вы найдете в магазине Apple. Как отметил Бен Голд, вы можете перемещать свет в разные положения, позволяя вам направлять свет вниз на ваш стол или на лицо во время видеозвонков. Он также поставляется с несколькими пресетами освещения, а также возможностью изменять температуру света. Документы FCC лампы указывают на подключение к Интернету и поддержку Google Assistant, поскольку на ее этикетке есть логотип «Hey Google». Лампа оснащена портом USB-C и она также получает обновления по беспроводной сети.
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