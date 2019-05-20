Google уже работает над новой функцией для Android R

Компания Google только недавно представила десятую версию операционной системы Android, которая пока еще находится в стадии беты, но уже анонсировала функцию Android R, который последует вслед за Android 10 Q.

Это возможность создавать скриншот страницы целиком, а не части, которая отображается на экране. К слову, такая возможность уже давно есть на смартфонах других производителей (Xiaomi, Huawei, Samsung и т. д.). Пользователи «пикселей» тоже просили об этом Google, но представители компании заявили, что сделать это невозможно. Теперь же вице-президент Google, который контролирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк (Dave Burke) назвал возможность создания длинных скриншотов хорошей идеей.

Одиннадцатая версия Android выйдет только в 2020 году.