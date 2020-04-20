Google ведет разработку собственного мобильного чипа Whitechapel

На данный момент крупнейшими производителями чипов являются компании: Qualcomm, Apple, AMD, Intel, Nvidia и Samsung и другие. В их число стремится и компания Google.

Согласно отчетам компании, инженеры добились значительного прогресса в разработке собственного чипа, уже есть рабочие версии чипа. Устройства запланированные на следующий год, могут оснащаться собственным чипом, кодовое название которого "Whitechapel". Инженеры разработали его на 5 нм техпроцессе.

"Whitechapel" будет иметь восьмиядерный процессор ARM, аппаратное обеспечение оптимизированное для технологий Google. Масштабный выпуск процессора запланирован на 2021 год.