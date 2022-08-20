Google выпускает срочное обновление для браузера Chrome

Компания Google выпустила обновление для браузера Chrome для операционных систем Windows, macOS и Linux. Обновление поставляется с номером 104.0.5112.101 (для macOS и Linux) и 104.0.5112.102/101 для Windows предназначено для исправления серьезной уязвимости CVE-2022-2856. Уязвимость позволяет вредоносным сайтам выполнять произвольный код на компьютере пользователя. Это пятая уязвимость в браузере Chrome, обнаруженная в этом году.

В обновлении также устранено 10 уязвимостей в системе безопасности от «критической» до «средней». Google отмечает, что обновление Chrome будет автоматически распространено среди пользователей в ближайшие дни/недели.