Google выпустила Android 11 для Android TV

Компания Google выпустила операционную систему Android 11 на Android TV.

С Android 11 Android TV получит улучшения производительности и улучшенное управление памятью и функции конфиденциальности. Также будет поддерживаться автоматический режим с низкой задержкой, декодирование мультимедиа с низкой задержкой, новая платформа тюнера с обновленной поддержкой Media CAS и расширения для HAL-реализации HDMI CEC.

Android 11 на Android TV будет поставляться с расширенной поддержкой геймпада, режимом тихой загрузки для обновлений системы, подсказками о бездействии и настраиваемыми OEM клавишами пробуждения. Следующие несколько месяцев OEM-партнеры Android TV будут запускать и обновлять свои устройства до Android 11.