Google выпустила Android 11 для некоторых телефонов Pixel, OnePlus, Xiaomi и Oppo

Компания Google объявила, что запускает Android 11 для некоторых моделей телефонов.

11 новых функций Android 11:

1.Выделенное пространство в разделе уведомлений для разговоров в различных приложениях для обмена сообщениями, чтобы было проще управлять всеми разговорами из одного места

2.Пузырьки помогают пользователям отвечать на важные разговоры без необходимости переключаться между приложениями

3.Встроенная запись экрана

4.Получите доступ ко всем интеллектуальным устройствам, долгое нажатие на кнопку питания

5.Обновленные элементы управления мультимедиа помогают пользователям переключать устройство, на котором воспроизводится мультимедиа

6.Android Auto теперь работает без проводов со всеми телефонами на базе Android 11, если у пользователей есть совместимый автомобиль

7.Одноразовое разрешение на предоставление одноразового доступа к микрофону, камере и местоположению

8."Автоматический сброс" разрешений для неиспользуемых приложений

9.Дополнительные модули обновления системы Google Play обеспечивают отправку дополнительных исправлений безопасности и конфиденциальности на телефоны Android 11 без необходимости ждать полного обновления ОС

10.Защита конфиденциальности распространяется на корпоративные устройства для пользователей Android Enterprise

11.Новые функции, такие как предложения приложений на главном экране, которые помогут пользователям организовать свой телефон и управлять им (для Pixel 2 или более новых моделей).

В своем блоге компания Google поделилась, что Android 11 будет доступен на выбранных телефонах Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а другие партнеры запустят и обновят свои устройства в ближайшие месяцы.