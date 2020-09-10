Google выпустила Android 11 для некоторых телефонов Pixel, OnePlus, Xiaomi и Oppo

Компания Google объявила, что запускает Android 11 для некоторых моделей телефонов.

В своем блоге компания Google поделилась, что Android 11 будет доступен на выбранных телефонах Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а другие партнеры запустят и обновят свои устройства в ближайшие месяцы.

11 новых функций Android 11:

  • 1.Выделенное пространство в разделе уведомлений для разговоров в различных приложениях для обмена сообщениями, чтобы было проще управлять всеми разговорами из одного места
  • 2.Пузырьки помогают пользователям отвечать на важные разговоры без необходимости переключаться между приложениями
  • 3.Встроенная запись экрана
  • 4.Получите доступ ко всем интеллектуальным устройствам, долгое нажатие на кнопку питания
  • 5.Обновленные элементы управления мультимедиа помогают пользователям переключать устройство, на котором воспроизводится мультимедиа
  • 6.Android Auto теперь работает без проводов со всеми телефонами на базе Android 11, если у пользователей есть совместимый автомобиль
  • 7.Одноразовое разрешение на предоставление одноразового доступа к микрофону, камере и местоположению
  • 8."Автоматический сброс" разрешений для неиспользуемых приложений
  • 9.Дополнительные модули обновления системы Google Play обеспечивают отправку дополнительных исправлений безопасности и конфиденциальности на телефоны Android 11 без необходимости ждать полного обновления ОС
  • 10.Защита конфиденциальности распространяется на корпоративные устройства для пользователей Android Enterprise
  • 11.Новые функции, такие как предложения приложений на главном экране, которые помогут пользователям организовать свой телефон и управлять им (для Pixel 2 или более новых моделей).
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