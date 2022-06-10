Google выпустила Android 13 Beta 3

Компания Google выпускает Android 13 Beta 3 для всех поддерживаемых устройств Google Pixel. С бета-версией 3 Android 13 достигает стабильности платформы. Android 13 Beta 3 предлагает новый взгляд на конфиденциальность и безопасность, производительность, а также лучшую поддержку планшетов и больших экранов, а также поддержку современных стандартных функций, таких как HDR-видео, Bluetooth LE Audio и MIDI 2.0 через USB. В августе ожидается запуск финальной версии ОС Android 13.

Android 13 Beta 3 доступна для смартфонов Pixel 4 (XL), Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новое обновление поставляется с июньским патчем безопасности.
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