Google выпустила бета-версию Android 11

Компания Google выпустила первое превью разработчиков следующей версии своей мобильной операционной системы Android 11. Эти первые выпуски не предназначены для обычных пользователей. Вместо этого они дают разработчикам возможность протестировать свои приложения и начать использовать новейшие функции операционной системы.

В Android 11 приносит довольно много новых возможностей. Есть некоторые обязательные функции 5G, такие как, например, новый API оценки пропускной способности, который проверяет стабильность подключения. Google также добавляет ряд новых функций конфиденциальности и безопасности в Android 11. Также появится поддержка электронных документов, новые функции, связанных с изображениями и камерами, а также еще большей модульности системы.