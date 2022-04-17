Google выпустила экстренное обновление безопасности для браузера Chrome

Компания Google выпустила чрезвычайное экстренное обновление безопасности для браузера Chrome.

Обновление 100.0.4896.127 для Windows, macOS и Linux устраняет серьезную уязвимость CVE-2022-1364, которую активно используют злоумышленники. CVE-2022-1364 — это уязвимость в движке JavaScript Chrome V8, которую киберпреступники могут использовать для выполнения произвольного кода. Уязвимость была обнаружена Клементом Лесином из группы Google Threat Intelligence Team. Google Chrome 100.0.4896.127 для Windows, macOS и Linux будет запущен автоматически в ближайшие несколько недель. Однако обновление также можно установить вручную, просто перейдя в меню Chrome > Справка > О Google Chrome.