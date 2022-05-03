Google выпустила обновление операционной системы Android 12 для своих устройств

Компания Google выпустила майское обновление операционной системы Android для своих смартфонов, которое включает не только обычные исправления безопасности, но и некоторые улучшения для конкретных устройств. Наиболее важные из них связаны с устройствами Pixel 6 и Pixel 6 Pro и их тактильными ощущениями. После прошлогоднего обновления владельцы этих телефонов заметили, что вибрация уведомлений стала слабее, чем раньше, и в новой прошивке ситуация должна быть исправлена.

Также стоит отметить, что майское обновление содержит исправление для проблемы, которая «иногда вызывает пробуждение дисплея без взаимодействия с пользователем», а также исправление для проблемы, которая вызывает «сбой программы запуска после перезапуска устройства при определенных условиях». Эти два параметра относятся ко всем смартфонам Pixel, которые все еще поддерживаются.