Google выпустила первую версию Android 11 Developers Preview

Компания Google представила первую версию Android 11 Developers Preview.

Об это рассказал вице-президент компании Дэйв Бёрк у себя на странице в социальной сети. Новая версия операционной системы Android будет теперь поддерживать сети пятого поколения 5G.

Разработчики компании Google в новой версии Android 11 Developers Preview оптимизировали систему, сделали упор на производительность системы, безопасность и местоположения. Теперь пользователи смогут предоставлять приложениям одноразовый доступ к своей локации. В остальном визуальных изменений между Android 10 в обновлений пока что нет.

Обновлений будет в три этапа, после компания Google выпустит 3 бета-версии. Первую сборку для разработчиков уже могут скачать владельцы смартфонов Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4.

Стабильный релиз системы должен выйти в конце 2020 года.