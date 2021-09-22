Google выпустила полезное обновление для Android Auto

Если у вас японский или английский автомобиль с расположением руля справа, то многие мультимедийные системы приносят вам боль и страдания от дискомфорта, так как интерфейс предназначен для левого расположения руля в салоне. Благо, ситуация сегодня изменилась — компания Google выпустила удобное обновление Android Auto для людей с автомобилями, у которых водитель сидит справа. Версия Google Maps для данной платформы теперь перемещает информацию о повороте и панель навигации ближе к водителю, меняя расположение элементов интерфейса с большим комфортом. Вне зависимости от того, используете ли вы автомобиль с левым рулем или автомобиль с правым рулем, пользовательский интерфейс будет иметь более оптимальную ориентацию, говорит Google.

Таким образом, британцы, индийцы, австралийцы, японские водители и водители из других десятков стран, где движение транспорта находится слева, могут с легкостью добраться до соответствующих кнопок и ввести пункт назначения. Карты автоматически переключают ориентацию пользовательского интерфейса в автомобилях с правым рулем, хотя вскоре вы сможете вернуться к виду по умолчанию, если захотите. Это относительно небольшое качественное обновление, но очень продуманное. Google сообщает, что последняя версия Android Auto также устраняет некоторые проблемы с написанием справа налево в приложении "Карты". Странно, что разработчики добрались до данной проблемы только сейчас, хотя платформа на рынке уже очень давно.
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