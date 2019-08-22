Google заявляет об эволюции Android: больше никаких сладостей

2019-08-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Google; [98]
С 2009 года компания Google называла новые версии операционной системы Android в честь сладостей, соблюдая алфавитный порядок для первых букв названий: Cupcake, Jelly Bean, Marshmallow, Oreo, Pie и др. Однако в этом году все изменится.

Теперь Android будет получать в названии только цифры, без каких-либо слов или фраз. То есть больше не надо гадать, что скрывается под буквой Q в новой версии — теперь это просто Android 10.

Почему?

«В некоторых языках L и R не отличаются, поэтому некоторые пользователи, говоря об Android Lollipop, не понимали, что речь идёт о версиях после KitKat. Ещё сложнее понять это новым пользователям Android, которые не знакомы с нашей классификацией. Также мы пониманием, что в некоторых странах пироги (Pie) не считаются десертом, а зефир (Marshmallow), несмотря на свой вкус, не слишком популярен во многих регионах», — пояснил вице-президент по управлению продуктами Android Самир Самат.

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