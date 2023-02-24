Google закрыла проект по созданию роботов

Довольно часто над компанией Google смеются из-за того, что она создаёт какие-то довольно странные проекты, а потом спустя какое-то время их закрывает даже без объяснения причины. Так произошло и с передовым проектом, который занимался роботами — компания создавала специальные устройства, которые могли при помощи роботизированных рук, например, брать предметы или класть их куда-либо. Изначально предполагалось, что такие роботы смогут в будущем заменить людей на производственных мощностях или в складских помещениях, где человек сейчас просто перекладывает вещи из одного места на другое. Но теперь оказалось, что пока компания создавала этот продукт, другие компании создали куда более продвинутые модели и отдельно роботизированные руки уже никому не нужны.

Это на самом деле яркий пример того, что технологии сейчас развиваются очень быстро, так что те компании, которые хотя бы немного отстают от конкурентов, не смогут реализовать идею вовремя. Даже такая компания как Google не смогла справиться с задачей создания робота, что уж говорить о некоторых мелких стартапах. С другой стороны, нужно понимать, что у Google довольно амбициозные планы и компания просто вовремя принимает решение свернуть одну идею и заниматься чем-то другим. Возможно, в ближайшем будущем появится новый продукт в этом же направлении, когда разработки компании Google смогут конкурировать с другими компаниями на одном уровне. Но сейчас поисковой гигант от роботов отказывается.
MSI Afterburner используют для распространения вируса…
Вероятно, если вы хоть раз пытались скачать MSI Afterburner с официального сайта, то сталкивались с опред…
ASRock Side-Panel Kit позволит встроить монитор в ПК…
Мы уже давно смирились с подсветкой буквально на всех компонентах компьютера начиная от оперативной памят…
Apple представила новое поколение HomePod с улучшенным звуко…
Далеко не все знаю о том, что у компании Apple на самом деле имеются не только смартфоны, ноутбуки и план…
NVIDIA Shield больше не будет стримить игры…
Есть достаточно неприятные новости для пользователей, которые привыкли пользоваться устройством NVIDIA Sh…
Новый Mac Pro можно будет апгрейдить…
На текущий момент современная модель Mac Pro, которая работает на процессоре Intel, уже морально устарела…
Новый Mac mini получил очень мощный процессор…
Вчера компания Apple произвела небольшую революцию на рынке компьютеров, обновив свои модели Mac mini до …
ASRock готовит компактные ПК на мощных процессорах…
Современный рынок компактных компьютеров выглядит достаточно странно, так как производители стараются дел…
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы…
Часто появляется запрос на организацию как рабочего места под выполнение типовых задач или систему для по…
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor