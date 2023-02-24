Google закрыла проект по созданию роботов

Довольно часто над компанией Google смеются из-за того, что она создаёт какие-то довольно странные проекты, а потом спустя какое-то время их закрывает даже без объяснения причины. Так произошло и с передовым проектом, который занимался роботами — компания создавала специальные устройства, которые могли при помощи роботизированных рук, например, брать предметы или класть их куда-либо. Изначально предполагалось, что такие роботы смогут в будущем заменить людей на производственных мощностях или в складских помещениях, где человек сейчас просто перекладывает вещи из одного места на другое. Но теперь оказалось, что пока компания создавала этот продукт, другие компании создали куда более продвинутые модели и отдельно роботизированные руки уже никому не нужны.

Это на самом деле яркий пример того, что технологии сейчас развиваются очень быстро, так что те компании, которые хотя бы немного отстают от конкурентов, не смогут реализовать идею вовремя. Даже такая компания как Google не смогла справиться с задачей создания робота, что уж говорить о некоторых мелких стартапах. С другой стороны, нужно понимать, что у Google довольно амбициозные планы и компания просто вовремя принимает решение свернуть одну идею и заниматься чем-то другим. Возможно, в ближайшем будущем появится новый продукт в этом же направлении, когда разработки компании Google смогут конкурировать с другими компаниями на одном уровне. Но сейчас поисковой гигант от роботов отказывается.