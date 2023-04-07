Google запустит WebGPU в браузере и возродит браузерные игры

Сегодня компания Google объявила, что WebGPU, API, которое даёт веб-приложениям больший доступ к возможностям графической карты системы, будет включено по умолчанию в Chrome 113, который выйдет примерно через три недели. WebGPU будет доступен на ПК с поддержкой Direct3D 12 в Windows, на устройствах macOS и ChromeOS с поддержкой Vulkan. Согласно сообщению в блоге компании, WebGPU позволяет разработчикам достигать того же уровня графики, что и сейчас, но с гораздо меньшим количеством кода и обеспечивает более чем в три раза повышенную производительность моделей машинного обучения. Это действительно интересно — улучшенная производительность машинного обучения была интересной в 2021 году, когда функция была добавлена в Chrome в экспериментальном режиме, но теперь, когда мы живем в эпоху генеративных ИИ и больших языковых моделей, это может стать еще большим преимуществом.

Хотя сервисы, такие как Bard от Google и Bing от Microsoft, не используют локальное оборудование, есть много других решений, которые могут задействовать это преимущество. Конечно, это также может позволить разработчикам создавать более красивые игры для вашего браузера. И в этом тоже есть определённая хитрость со стороны Google — компания хочет вновь вернуть браузерные видеоигры в строй, дабы позволить аудитории играть только из браузера. Это позволит продвигать свои решения и всё в этом направлении, потому что сейчас ИИ работает не на поискового гиганта, но Google хочет ситуацию изменить.
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