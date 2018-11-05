Готова новая версия PS4 Pro

В сети обнаружили информацию о том, что вскоре в продажу поступит версия приставки PS4 Pro с 2 терабайтами встроенной памяти. Напомним, что оригинальная «прошка» поступила в продажу довольно давно, но только с одним терабайтом памяти. Этого вполне достаточно, чтобы хранить 8-10 самых крутых игровых продуктов современности, не говоря уже о более простеньких релизах. После этого компания Sony выпустила ограниченную серию приставок в честь продажи 500 миллионов консолей за все время существования PS. Эти приставки отличались только дизайном и наличием 2 терабайт внутри. Теперь производитель планирует выпустить еще одну версию приставки, только уже в классическом корпусе, и увеличить объем памяти. Думаю, что особой популярностью такая приставка пользоваться не будет.