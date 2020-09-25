Готовим изысканные блюда с гриль барбекю

Блюда, приготовленные на огне не сравняться ни с чем по своим вкусовым качествам и аромату. Гриль барбекю предлагает огромные возможности приготовления с привычными нам продуктами. С помощью гриля можно приготовить нежнейшую рыбу или сочное мясо, а также аппетитные овощи. В этой статье мы постараемся рассказать, какие гриль барбекю бывают, их возможности и на что обращать внимание при выборе.

Возможности и особенности

Какие грили бывают?

Гриль представляет собой глубокую "сковороду", внутри которой установлена решетка для приготовления пищи, на ней можно жарить мясо или рыбу, тушить овощи и варить. В гриле реализован равномерный нагрев. Жаровня имеет антипригарное покрытие, а регулировка температуры осуществляется с помощью заслонок. В https://grillex.com.ua/ru/category/grills в наличии есть модели с новейшей технологией TRU-Infrared, которая предлагает вспомогательные функции для приготовления блюд.Грили бывают газовые, электрические и угольные. Можно выделить грили по месту размещения: на ножках, передвижные на колесах и мобильные переносные грили. Каждый вариант по своему интересен. Переносные грили предназначены для приготовления блюд на природе, так они очень легкие и удобны в транспортировке.

Газовые грили

Газовые грили идеально использовать дома или на улице, из-за отсутствия дыма. Закрытые комфорки легко чистить после готовки. Преимуществом газовых грилей является быстрый нагрев до необходимой температуры и сохранение ее до готовности. Это позволяет равномерно приготовить блюдо и предотвратит пригорание.

Электрические грили

Подходят для любых помещений, нагрев происходит быстро. Электрические грили не нужно заправлять газом и не нужно брать угли с собой. Электрические грили очень компактны и не требуют чистки.

Угольные грили

Самый простой вариант гриля это угольный, все что нужно это разжечь угли. Блюда приготовленные на огне отличаются насыщенным ароматом. Угольный гриль станет отличной заменой мангалу.

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