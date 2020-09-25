Готовим изысканные блюда с гриль барбекю

Блюда, приготовленные на огне не сравняться ни с чем по своим вкусовым качествам и аромату. Гриль барбекю предлагает огромные возможности приготовления с привычными нам продуктами. С помощью гриля можно приготовить нежнейшую рыбу или сочное мясо, а также аппетитные овощи. В этой статье мы постараемся рассказать, какие гриль барбекю бывают, их возможности и на что обращать внимание при выборе.

Возможности и особенности

Гриль представляет собой глубокую "сковороду", внутри которой установлена решетка для приготовления пищи, на ней можно жарить мясо или рыбу, тушить овощи и варить. В гриле реализован равномерный нагрев. Жаровня имеет антипригарное покрытие, а регулировка температуры осуществляется с помощью заслонок. В https://grillex.com.ua/ru/category/grills в наличии есть модели с новейшей технологией TRU-Infrared, которая предлагает вспомогательные функции для приготовления блюд.

Какие грили бывают?

Грили бывают газовые, электрические и угольные. Можно выделить грили по месту размещения: на ножках, передвижные на колесах и мобильные переносные грили. Каждый вариант по своему интересен. Переносные грили предназначены для приготовления блюд на природе, так они очень легкие и удобны в транспортировке.

Газовые грили

Газовые грили идеально использовать дома или на улице, из-за отсутствия дыма. Закрытые комфорки легко чистить после готовки. Преимуществом газовых грилей является быстрый нагрев до необходимой температуры и сохранение ее до готовности. Это позволяет равномерно приготовить блюдо и предотвратит пригорание.

Электрические грили

Подходят для любых помещений, нагрев происходит быстро. Электрические грили не нужно заправлять газом и не нужно брать угли с собой. Электрические грили очень компактны и не требуют чистки.

Угольные грили

Самый простой вариант гриля это угольный, все что нужно это разжечь угли. Блюда приготовленные на огне отличаются насыщенным ароматом. Угольный гриль станет отличной заменой мангалу.

Официальный дистрибьютор американских брендов Char-Broil, Saber, FireMagic, Dancook компания Грилекс предлагает широкий ассортимент товаров, включая грили барбекю, аксессуары для грилей, коптильни и многое другое. Вся продукция оригинальная и безопасная в ходе эксплуатации. В магазине "Грилекс" вы сможете приобрести гриль барбекю и все необходимое для приготовления вкусного блюда дома или на природе.

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