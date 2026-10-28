Представлена встраиваемая кухонная техника Hisense HO66MB PIZZACHEF и Hisense BI64223EPMB

Технология Even Bake равномерно распределяет горячий воздух в камере, обеспечивая тщательное пропекание. Модели отличаются типом управления: Hisense HO66MB PIZZACHEF имеет полностью сенсорную панель IconLED, а Hisense BI64223EPMB — панель IconLED с поворотными переключателями. Кроме того, Hisense HO66MB PIZZACHEF поддерживает подключение к Wi-Fi и удаленную настройку через приложение ConnectLife. Индукционные панели Hisense HI6442MSCWF и Hisense HI6421MSC быстро разогревают посуду и точно регулируют температуру. Функция PowerBoost временно увеличивает мощность нагрева, ускоряя закипание воды и обжарку продуктов. Встроенный таймер помогает следить за временем готовки, индикаторы остаточного тепла предупреждают о горячих зонах, а блокировка управления предотвращает случайные нажатия.