Представлена встраиваемая кухонная техника Hisense HO66MB PIZZACHEF и Hisense BI64223EPMB

Hisense анонсирует серию встраиваемой кухонной техники Matt Line. В ее состав включены духовые шкафы, индукционные варочные поверхности и вытяжка. Ключевая особенность приборов — матовое покрытие, благодаря которому следы пальцев, разводы и блики менее заметны. Линейка Matt Line объединяет сдержанный дизайн, практичность и комфорт в повседневном использовании. Серия включает две встраиваемые электрические духовки — Hisense HO66MB PIZZACHEF и Hisense BI64223EPMB. Объем каждой составляет 78 литров, чего хватает для приготовления крупных порций и нескольких блюд сразу. Максимальная температура нагрева обеих моделей — 300 °C. При этом Hisense HO66MB PIZZACHEF оснащена особым режимом Pizza Mode Pro с разогревом до 320 °C, позволяющим получить пиццу с хрустящей корочкой.

Технология Even Bake равномерно распределяет горячий воздух в камере, обеспечивая тщательное пропекание. Модели отличаются типом управления: Hisense HO66MB PIZZACHEF имеет полностью сенсорную панель IconLED, а Hisense BI64223EPMB — панель IconLED с поворотными переключателями. Кроме того, Hisense HO66MB PIZZACHEF поддерживает подключение к Wi-Fi и удаленную настройку через приложение ConnectLife. Индукционные панели Hisense HI6442MSCWF и Hisense HI6421MSC быстро разогревают посуду и точно регулируют температуру. Функция PowerBoost временно увеличивает мощность нагрева, ускоряя закипание воды и обжарку продуктов. Встроенный таймер помогает следить за временем готовки, индикаторы остаточного тепла предупреждают о горячих зонах, а блокировка управления предотвращает случайные нажатия.