Готовится модем 5G со скоростью до 7,5 Гбит/с

Модель Qualcomm Snapdragon X60 5G будет всего лишь третьим чипов топового сегмента для смартфонов, к нему относится еще и Snapdragon X50 и Snapdragon X55 (Предыдущие версии).

Новый модем создан на 5 нм процессе с новейшими технологиями. Qualcomm Snapdragon X60 будет поддерживать совместимость между сетями с частотой менее 6 ГГц и mmWave. X60 обеспечит скорость загрузки до 7,5 Гбит/с. Пропускная способность увеличена. Для сети с менее 6 ГГц, чип гарантирует скорость загрузки 5 Гбит/с.

Новейший чип предлагает такие возможности благодаря использованию антенных модулей mmWave. Компания планирует работает с новым процессором Snapdragon 865 Plus. Модем Snapdragon X60 и Snapdragon 865 Plus предоставят большие возможности и высокую производительность.