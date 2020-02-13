"Gran Turismo" популярнейший гоночный симулятор

Gran Turismo - гоночный симулятор, разработанный компанией Polyphony Digital для игровых консолей Sony. Кадзунори Ямаути является продюсером всех серий. Игра получила всеобщее признание благодаря большому количеству реально существующих автомобилей и простой физической модели. В 2018 году Gran Turismo Sport заняла первое место в номинации "Гоночная игра года 2017".

Кадзунори Ямаути говорит, что игра Gran Turismo задает темп и стандарты для других гоночных симуляторов, включая Forza Motorsport, Assetto Corsa, Project Cars и Grid. Разработчики игры постоянно улучшают процесс игры и учитывают все пожелания сообщества.