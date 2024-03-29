Grand Theft Auto 6 перенесут на 2026 год…

С учетом истории и огромного ажиотажа вокруг Grand Theft Auto 6, не будет большим сюрпризом, если Rockstar задержит игру до лучших времён, чтобы отполировать свой продукт до идеала. Более того, учитывая, что Rockstar попросила всех своих сотрудников вернуться на работу в офисе, чтобы повысить производительность и улучшить безопасность на этапе завершения разработки GTA VI, можно предположить, что работа идёт очень активно и разработчик явно хочет улучшить свои показатели в ближайшем будущем. Но геймеры, вероятно, согласятся подождать проект какое-то время и получить идеальную игру, так как практика показала, что спешить с релизом настолько крупных проектов — не лучшая затея. Слишком уж много крупных игр провалились именно из-за спешки.