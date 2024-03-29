Grand Theft Auto 6 перенесут на 2026 год

Недавно информационное издание Kotaku опубликовал отчёт, в котором указано, что Grand Theft Auto 6 может быть отложена до конца 2025 года или даже до 2026 года. Данная информация выглядела не совсем достоверной, хотя её разнесли по всему интернету, но теперь достаточно достоверные источники сообщают, что это действительно правда. Здесь стоит напомнить, что видеоигра Grand Theft Auto V, вторая по продажам платная игра всех времён после Minecraft с более чем 195 миллионами проданных копий, изначально должна была выйти весной 2013 года, но была перенесена на 17 сентября 2013 года для доработки. Red Dead Redemption 2 была перенесена дважды, сначала с конца 2017 года до весны 2018 года, а затем до 26 октября 2018 года.

С учетом истории и огромного ажиотажа вокруг Grand Theft Auto 6, не будет большим сюрпризом, если Rockstar задержит игру до лучших времён, чтобы отполировать свой продукт до идеала. Более того, учитывая, что Rockstar попросила всех своих сотрудников вернуться на работу в офисе, чтобы повысить производительность и улучшить безопасность на этапе завершения разработки GTA VI, можно предположить, что работа идёт очень активно и разработчик явно хочет улучшить свои показатели в ближайшем будущем. Но геймеры, вероятно, согласятся подождать проект какое-то время и получить идеальную игру, так как практика показала, что спешить с релизом настолько крупных проектов — не лучшая затея. Слишком уж много крупных игр провалились именно из-за спешки.