Grand Theft Auto IV больше продается в Steam и Rockstar Games Launcher

В магазине Steam и Rockstar Games Launcher игра студии Rockstar Games Grand Theft Auto IV теперь отсутствует. Купить ее можно только в версии для консолей. Студия Rockstar официального ответа еще не дала.

Одна из наиболее распространенных причин по которой могло такое произойти, это истечение срока музыкальной лицензии. Другая причина, разработчики хотят перенести игру на Rockstar Launcher.

Напомним, что GTA 4 вышла в апреле 2008 года. Игра стала одной из самых популярных на игровых площадках и занимала высокие рейтинги среди пользователей.